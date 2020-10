Uruguay vs. Chile

Esta fue la jugada que inició la polémica en redes sociales. | Fuente: Captura CDF

Chile cayó de visita ante Uruguay en su primer partido de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, este resultado se ha envuelto en polémica tras un penal no cobrado a favor del cuadro mapocho.

A minutos del final del tiempo reglamentario, el árbitro Éber Aquino no cobró una mano en el área uruguaya de Sebastián Coates, algo que molestó muchísimo a los seleccionados chilenos. A los minutos, un penal le daría la victoria a Uruguay en el minuto 93 del encuentro.

El lateral José Pedro Fuenzalida fue muy crítico con el arbitraje tras el pitazo final: “Nos perjudicaron y no fue algo accidental. Me parece que fue algo que hubo poco criterio de parte del señor de amarillo que nos dirigió hoy día. Me queda esa sensación porque creo que este grupo por lo que hizo hoy día merecía un mejor resultado”.

Reinaldo Rueda también fue consultado por el VAR, pero se limitó a responder con un tosco y seco “sin comentarios”.

Sin embargo, los no seleccionados también alzaron su voz de protesta. Gary Medel, por su parte, publicó en su cuenta de Twitter: “No digo para después no tener problemas, pero qué terrible”.

no digo nada para después no tener problema !! pero q terrible @CONMEBOL 😩😩😩😩😩😩😩 — Gary Medel (@MedelPitbull) October 9, 2020

Iván Zamorano calificó al hecho de un “robo”. Jorge Valdivia también se sumó a las críticas.