Matías Vecino dio positivo a la Covid-19 | Fuente: AUF / @Uruguay

A dos días del partido ante Perú por la jornada 17 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Uruguay sufrió una baja. Matias Vecino no formará parte del plantel celeste debido a que dio positivo a la Covid-19.

El volante uruguayo, que milita en el Inter de Milán, dio positivo a la Covid-19 a llegar, el último lunes, a Montevideo. Este martes se entregó los resultados y quedó desafectado por el virus.

Pese a que el director técnico de Uruguay aún no dio pistas sobre el equipo titular, Matías Vecino tenía grandes oportunidades de estar en el once, ya que lo estuvo en uno de los dos partidos dirigidos por el 'Tornado' y porque en el próximo Rodrigo Bentancur no podrá jugar por acumulación de amarillas.



Frente a este imprevisto, el técnico Diego Alonso convocó de emergencia al volante Fabricio Díaz, 19 años, del Liverpool Montevideo y capitán de la Sub 20, informó la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El último lunes, la Selección de Uruguay se entrenó por la tarde bajo las órdenes de Alonso en lo que fue la segunda de las cuatro prácticas que los futbolistas harán antes del primer duelo.

DATO Otro jugador del Inter de Milán que dio positivo a la Covid-19 fue Lautaro Martínez, quien quedó desafectado de la Selección de Argentina. En Chile están preoculados por Alexis Sánchez y Arturo Vidal.



¿Cuándo juega Uruguay y Perú por Eliminatorias?

Uruguay juega el jueves un partido definitorio frente a Perú, rival directo por el cuarto boleto al Mundial. En caso de ganar y que Chile no derrote a Brasil de visitante, se clasificará en forma directa a Qatar-2022.

La Celeste está en cuarta posición con 22 unidades, en tanto los incas aparecen quintos con un punto menos. Más atrás y todavía con chances aparecen Chile (19) y Colombia (17).

Brasil (39) y Argentina (35) ya están clasificados, mientras que Ecuador tercero con 25 está a un paso de lograr su cupo al Mundial.

NUESTRO PODCAST

A propósito de la Semana Mundial del Ahorro que va desde el 21 al 26 de marzo, ¿Cuán presente está la cultura del ahorro en los hogares peruanos? ¿Cómo enseñarle a los niños a tener buenos hábitos financieros?