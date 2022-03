Portugal con Cristiano Ronaldo. | Fuente: AFP

Portugal busca este martes su pase al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, el combinado portugués no ha logrado anotar en los primeros minutos del primer tiempo del duelo ante Macedonia del Norte, en el Estadio Do Dragao de Oporto. Y hasta Cristiano Ronaldo no tuvo fortuna.

Luego de un error en salida de la defensa de Macedonia del Norte, Cristiano Ronaldo fue habilitado, pero cuando pisó el área visitante no tuvo una buena definición de zurda pese que el balón pasó cerca del arco custodiado por Stole Dimitrievski.

La estrella del Manchester United espera clasificarse a su quinto Mundial con Portugal, y tener otra oportunidad para levantar el trofeo por primera vez a sus 37 años.

Portugal llegó a esta instancia luego de vencer 2-1 a Turquía en un choque emocionante jugado la semana pasada.

Portugal esperaba a Italia

Portugal seguramente habría esperado enfrentarse a Italia en la final de la repesca, pero el vigente campeón de Europa cayó sorprendentemente en casa contra Macedonia del Norte.





Portugal vs Macedonia del Norte: así arrancaron por repesca de Europa

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Pepe, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Bruno Fernandes; Joao Moutinho, Otávio; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Macedonia del Norte: Stole Dimitrievski; Stefan Ristovski, Darko Velkovski, Visar Musliu, Ezgjan Alioski; Arijan Ademi, Tihomir Kostadinov, Enis Bardhi, Eljif Elmas, Aleksandar Trajkovski, Milan Rostovski.





