Argentina derrotó 2-1 a Bolivia de visita en La Paz | Fuente: Captura

Argentina derrotó este martes por 1-2 a Bolivia en La Paz luego de 15 años y se posiciona en la cima de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022. Se trata de un triunfo muy importante para los albicelestes debido a la localidad, donde los altiplánicos cuentan con el factor de la altura que siempre complica a sus rivales.

Ahí venció la visita y lo logró tras remontar con los goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa, un resultado que si bien generó alegrías por una parte, llevó a la molestia y desazón por el otro bando.

En Bolivia lamentaron la caída, dado a que pusieron todas sus fichas para poder sumar en este juego sus primeros puntos en la competición. Así, los ánimos se calentaron tras el pitazo final y en medio de todo el lío apareció alguien inesperado, Lionel Messi.

El capitán argentino tuvo una discusión con un integrante del comando técnico, por el que fue rodeado por sus compañeros y su misma delegación para que la situación no pase a mayores. No obstante, el confuso final también provocó la bronca del capitán de Bolivia, Marcelo Martins Moreno, quien tuvo que ser contenido para no continuar con la discusión.

Las cosas con Messi no se calmaron así de fácil y el jugador de Barcelona respondió con insultos y muy molesto ante una provocación de los bolivianos.