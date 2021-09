El próximo 3 de octubre, Zlatan Ibrahimovic cumple 40 años | Fuente: AFP

El regreso de Zlatan Ibrahimovic es la principal novedad de la lista de Suecia para los dos próximos partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 presentada este martes por el seleccionador Jan "Janne" Andersson.



El delantero del Milán regresó a la selección en marzo cinco años después de dejarla, pero una lesión de rodilla le impidió disputar la pasada Eurocopa y lo mantuvo alejado de la anterior convocatoria.



"Ibra", que cumplirá 40 años en unos días, no ha disputado las últimas jornadas con su equipo por un problema en el talón, pero Andersson cree que estará listo.



"Mejora todo el tiempo y está a punto de estar curado. Aún quedan once días para empezar la concentración", dijo el seleccionador sueco en rueda de prensa en Estocolmo.



Andersson admitió no obstante que es "dudoso" que Ibrahimovic pueda estar para salir de titular, y se mostró más optimista sobre el concurso del delantero de la Real Sociedad Alexander Isak.



"Hablé con Alex ayer. La rehabilitación ha ido muy bien y espero que esté completamente recuperado para la concentración", afirmó.



Suecia marcha segunda del grupo B con 9 puntos, a 4 de España pero con dos partidos menos, aunque todavía tiene que jugar a domicilio contra el equipo de Luis Enrique.



Los dos próximos enfrentamientos para la selección sueca serán en casa contra Kosovo (9 de octubre) y Grecia (día 12), equipo que la derrotó en Atenas por 2-1 en la anterior jornada.



La lista de Suecia para las Eliminatorias Qatar 2022

Porteros: Robin Olsen (Roma), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Pontus Dahlberg (Doncaster)



Defensas: Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United), Marcus Danielson (Dalian Pro), Mattias Johansson (Legia), Joakim Nilsson (Arminia Bilefeld), Emil Krafth (Newcastle United), Carl Starfelt (Celtic), Ludwig Augustinsson (Sevilla), Martin Olsson (Malmö).



Centrocampistas: Viktor Claesson (Krasnodar), Emil Forsberg (Leipzig), Kristoffer Olsson (Anderlecht), Albin Ekdal (Sampdoria), Mattias Svanberg (Bologna), Jens Cajuste (Midtjylland), Ken Sema (Watford), Magnus Eriksson (Djurgården).



Delanteros: Alexander Isak (Real Sociedad), Robin Quaison (Al-Ettifaq), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Isaac Kiese Thelin (Baniyas), Dejan Kulusevski (Juventus) Jesper Karlsson (AZ Alkmaar).

.

NUESTRO PODCAST

¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?

En un comunicado de prensa, la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció que su vacuna funciona en menores entre 5 y 11 años. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna para este grupo etario? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? El Dr. Elmer Huerta nos explica todos los detalles.