¡No quiere salir jalado! Jugador de la Selección de España llevó su tarea a la Eurocopa 2024

Lamine Yamal, una de las estrellas de la Selección de España con solo 16 años, confesó que llevó su tarea a Eurocopa 2024 para evitar que su maestro le ponga una mala nota. El delantero es el jugador más joven convocado en el torneo y podría hacer historia al convertirse en el debutante con menor edad rompiendo el récord del polaco Kacper Kozlowski, quien jugó con 17 años.

“Me he traído los deberes porque estoy en 4º de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), tengo clases por la web y voy bien; espero que el profe no se enoje”, señaló entre risas el jugador de la Selección de España en una entrevista con el diario AS.

“Hace nada estaba viendo la Eurocopa tumbado en el sofá, con mi madre. No venimos de paseo, sino a hacer historia. Espero llegar lejos en la Euro, así veré los Juegos (olímpicos) por la tele”, añadió el delantero.

Si Lamine Yamal suma minutos en el debut de La Selección de España en la Eurocopa 2024 ante Croacia el próximo 15 de junio, lo hará con 16 años y 338 días. Con esto superará la marca del polaco Kacper Kozlowski quien en 2021 se convirtió en el futbolista más joven en disputar la fase final de una Euro con 17 años y 246 días.

El delantero afirmó que no siente la presión de hacer historia ya que viene de jugar en Barcelona. "Es de los equipos en los que tienes más presión. Lo que hay que hacer es intentar disfrutar", apuntó.

Además de confesar que llevó su tarea a la Eurocopa 2024, el jugador de la Selección de España contó que se elige por encima de Dembelé y Mbappé para jugar a la Play. "Yo pongo de extremos a Nico Williams y Lamine Yamal antes que a ellos”, comentó divertido. Asimismo, reconoció a Lionel Messi como el mejor, pero añadió que se fija mucho en el juego de Neymar.

¿Cuáles son los grupos de la Eurocopa 2024?

Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría, Suiza

Grupo B: España, Croacia, Italia, Albania

Grupo C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra

Grupo D: Polonia, Países Bajos, Austria, Francia

Grupo E: Bélgica, Eslovaquia, Rumanía, Ucrania

Grupo F: Turquía, Georgia, Portugal, República Checa

¿Cuál es el fixture y sedes de los partidos de Portugal en la Eurocopa 2024?

Sábado 15 de junio

España vs. Croacia - 11:00 a.m.

Grupo B | Olympiastadion Berlin (Berlín)

Jueves 20 de junio

España vs. Italia - 2:00 p.m.

Grupo B | Arena AufSchalke (Gelsenkirchen)

Lunes 24 de junio

Albania vs. España - 2:00 p.m.

Grupo B | Düsseldorf Arena (Düsseldorf)