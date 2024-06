Baja sensible: Frenkie de Jong se pierde la Eurocopa por lesión en el tobillo

El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong se perderá la Eurocopa en Alemania. El jugador de Barcelona no se recuperó a tiempo de los problemas de tobillo que le han impedido jugar desde finales del pasado mes de abril. La selección publicó un comunicado al finalizar el amistoso que se disputó ante Islandia y que ganaron por 4-0.



"Aunque inicialmente se esperaba que estuviera listo para jugar durante la fase de grupos, un examen programado ayer y hoy mostró que el tobillo aún no es lo suficientemente resistente, por lo que debido a que su recuperación llevará más tiempo se decidió que Frenkie de Jong no jugará la Eurocopa", señaló la Federación Neerlandesa de Fútbol en sus redes sociales.



El cominicado añadió que el seleccionador Ronald Koeman decidirá si quiere incorporar un sustituto para De Jong en la lista para la Eurocopa.

Frenkie de Jong dijo estar demasiado triste luego de quedar fuera de la Eurocopa 2024. "Estoy triste y decepcionando por no llegar a la Euro. Hemos estado haciendo mucho trabajo en las últimas semanas, pero mi tobillo necesita más tiempo. Es un sueño, y el mayor honor, representar a nuestro país en una fase final, vistiendo la camiseta naranja, cantando el Wilhelmus y sintiendo el apoyo de todo el país, pero ahora, como toda la legión naranja, animaré al equipo desde la grada", afirmó el azulgrana.

¿Cuál es el fixture y sedes de los partidos de Holanda en la Eurocopa 2024?

Domingo 16 de junio

Polonia vs. Países Bajos - 08:00 a.m.

Grupo D | Volksparkstadion Hamburg (Hamburgo)

Viernes 21 de junio

Países Bajos vs. Francia - 2:00.p.m.

Grupo D | Leipzig Stadium (Leipzig)

Martes 25 de junio

Países Bajos vs. Austria - 11:00 a.m.

Grupo D | Olympiastadion Berlin (Berlín)