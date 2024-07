¡Celebra España! Dani Olmo puso el 1-0 ante Alemania por los cuartos de final de la Eurocopa 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

España se impone por 1-0 a Alemania en el partido por cuartos de final de la Eurocopa 2024. Dani Olmos fue el encargado de abrir el marcador en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart.

Al minuto 50, gran movimiento de Lamine Yamal por derecha para esperar la llegada de Dani Olmo que definió muy bien en primera.

El gol de España. | Fuente: ESPN

Sin marca alguna llegaba el jugador del Leipzig a la media luna para recibir el pase atrás de Yamal. Y sin pensárselo dos veces le pegó en primera para que el balón fuese abriéndose hacia el palo izquierdo de la portería de Neuer, quien se estiró pero no llegó a la pelota.

"Creo que me voy a cortar el pelo, quizás me lo tiño", dijo Dani Olmo antes el inicio de la Eurocopa 2024, cuando le preguntaron que haría si España gana el torneo. "Lo hablé con mis amigos el otro día. El color no lo tengo decidido. Estoy abierto a ese debate. Luego celebrarlo a lo grande con todos los compañeros, staff y afición en España. Y luego descansar", añadió.