El gesto de Kylian Mbappé con la familia de Cristiano Ronaldo tras el Portugal vs. Francia

Cristiano Ronaldo se queda en los cuartos de final: Francia se clasificó a las semifinales de la Eurocopa imponiéndose en la tanda de penales (5-3 después de un empate 0-0) a Portugal, este viernes en Hamburgo. El astro portugués de 39 años anotó su remate, pero Joao Félix no lo hizo y así se selló la eliminación de la 'Selecao'.

Al término del partido, Cristiano no ocultó su tristeza y consoló a su amigo Pepe, que, como él, disputó la última Eurocopa de su carrera.

Asimismo, antes que las delegaciones de Portugal y Francia se retiren del Estadio Volksparkstadion de Hamburgo, la familia de Cristiano le pidió una foto de Mbappé, que minutos antes festejó la clasificación de 'Les Blues'.

"Es un gran jugador. Le deseo lo mejor", fue el mensaje de Elma Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, que acompañó la foto con Mbappé.

El futbolista francés posó con la madre, las hermanas y un grupo de allegados a Cristiano Ronaldo, que por primera vez no pudo anotar en una Eurocopa.

Mbappé: "Estaba demasiado cansado"

Kylian Mbappé admitió que pidió el cambio a Didier Deschamps al descanso de la prórroga ante Portugal, porque estaba "demasiado cansado"; expresó que depende de él estar a "la altura" en la semifinal de la Eurocopa 2024 contra España del próximo martes en Múnich y resaltó el pase a las semifinales del torneo.



"Tuve una conversación con el entrenador al final del tiempo reglamentario. Le dije que lo intentaría, pero en medio de la prórroga ya no me sentía bien. Estaba demasiado cansado. Me dijo que vale", explicó el delantero, que sólo ha marcado un gol en cuatro encuentros en la Eurocopa 2024.