Toni Kroos publicó emotiva carta tras retirarse del fútbol: "Alemania vuelve a ser grande"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pese al dolor que sintió Toni Kroos en el momento de su adiós al fútbol, eliminado en el minuto 119 de la prórroga de la Eurocopa que acoge su país, Alemania, el centrocampista dejó un mensaje de despedida mostrando orgullo por el nivel exhibido por su selección y asegurando que "vuelve a ser grande".



Horas después de colgar las botas, Kroos publicó una carta de despedida en sus redes sociales en la que desveló la manera en la que se fraguó su regreso a la selección alemana y la manera en la que su corazón se impuso a su cabeza.



"Mi teléfono sonó el 29/09/2023. La persona que llamaba: Julian Nagelsmann. Petición: volver a la selección nacional. El primer pensamiento en mi cabeza: ¡No seas estúpido! El primer pensamiento en mi corazón: ¡Joder, sí! Como todos sabemos, es el corazón el que decide", confesó en una publicación en la que incluye una imagen junto al seleccionador alemán.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

"Mi primer pensamiento esta mañana del 6 de julio de 2024: Me alegro de haberlo hecho. A pesar de toda la tristeza y el vacío desde el pitido final de ayer. Siempre vi que el equipo tenía más de lo demostrado en los últimos años, pero no esperaba que en tan poco tiempo fuera posible de tener opciones reales de ganar el título y volver a estar a la altura de los mejores. Por eso estoy muy orgulloso de lo que ha conseguido este equipo. Y toda Alemania puede volver a estarlo", opinó.



Kroos dejó un "agradecimiento especial" a toda la afición alemana que ha convertido la Eurocopa en su casa en "algo especial" y el apoyo que tuvo en cada uno de los cinco partidos que disputó hasta el momento duro de la eliminación que conlleva su adiós al fútbol de forma definitiva tras su primera despedida con el Real Madrid. "Os hemos visto, vivido y sentido".



"A nivel personal, me gustaría darles las gracias por la calidez y el afecto realmente especiales de las últimas semanas. Ha sido muy especial. Y por último, una petición, ahora que Alemania ha recuperado a su hijo predilecto, ¡no lo dejéis escapar! El viaje de este equipo continúa y ayuda brutalmente si se está a su lado incluso en las fases malas porque os puedo asegurar una cosa: ¡este es un grupo de grandes personas que lo darán todo para triunfar! Alemania vuelve a ser grande", sentenció.