Inter de Milán: las tres claves del triunfo sobre el Milan en Champions League

Con una autoridad y una solvencia abrumadora, el Inter de Milán atropelló al Milan (0-2) con una primera parte de dominio absoluto y una segunda mitad de gestión inteligente que le acercaron a su reencuentro con la gloria, buscando llegar a una final de Champions League a la que no accede desde el año 2010 y que tiene ahora a 90 minutos.

Con todos los focos apuntando a San Siro, con todo el planeta pendiente del 'Derbi della Madonnina', un partido que no se daba en Champions League desde la temporada 2004-05 con el conocido como 'Derbi de la vergüenza', hubo un equipo que se hizo grande y otro que no estuvo a la altura y al que las cosas no le fueron como esperaba. Por ello, acá vamos con las tres claves para que el Inter de Milan se llevara la victoria.

Henrikh Mkhitaryan fue una de las figuras en el Inter de Milán. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

1. Efectividad

Si el Inter de Milán llegaba como favorito ante el Milan, pues no tardó en demostrarlo. Apenas a los 8 y 11 minutos aparecieron Edin Dzeko y Henrikh Mkhitaryan para anotar y a partir de ahí, la visita manejó el partido. En ofensiva, el equipo de Simone Inzaghi siempre tuvo transiciones rápidas, explotó las bandas con Dumfries y Di Marco y cuando aparecía Lautaro Martínez siempre daba la sensación de que algo podía ocurrir.

2. Actitud

Con el tema ofensivo controlado, el Inter de Milán jugó este partido como lo que es. Además de manejar el tema ofensivo y pegar en el arranque del partido, cada rebote en el mediocampo era tomado por un jugador 'neroazzurri', así la disposición táctica no se vía afectada y si es que pasaba, cada jugador redoblaba sus funciones para darle una mano al compañero.

3. La pizarra de Simone Inzaghi

El técnico del Inter de Milán agrupó muchos jugadores en el mediocampo y a partir de ahí controló los avances del Milan. El trío Calhanoglu - Barella - Mkhitaryan se hizo dueño de la mitad de la cancha y cuando pudieron descolgarse, lo hicieron sin problema aprovechando la fragilidad de la defensa milanista.