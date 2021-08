'Papu' Gómez confesó el motivo que le llevó a dejar el Atalanta | Fuente: AFP

Uno de los movimientos sorpresivos en el mercado europeo anterior fue la salida de Alejandro 'Papu' Gómez del Atalanta para recalar en Sevilla de España. La mala relación con el técnico Gian Piero Gasperini era de conocimiento público, pero el argentino confesó que lo que impulsó su salida fue que el estratega intentó agredirle.

"Me tuve que ir del club. Me esperaba una disculpa del técnico que jamás llegó. Yo me equivoqué en algo, lo asumo, porque en un partido de Champions contra el Midtjylland le desobedecí en una indicación táctica”, detalló en ‘La Nación’ el ‘Papu’ Gómez, por entonces capitán y figura del equipo.

Según el futbolista, diez minutos antes del fin del primer tiempo Gasperini le pidió que dejase de jugar por la banda izquierda y pasara a la derecha, algo que Gómez no hizo porque "estaba jugando muy bien por la izquierda".

"Y le dije que no. Imagínate, haberle respondido eso, en medio del partido, hoy, con las cámaras. Estuvo perfecto que se enojara. Ahí ya supe que en el entretiempo me iba a sacar, y así fue. Pero en el vestuario del entretiempo se sobrepasó, cruzó los límites e intentó agredirme físicamente", contó.

Cortocircuito entre ‘Papu’ Gómez y Gasperini

De acuerdo con el seleccionado argentino, esta situación le llevó a tomar una decisión definitiva, la que acabaría con su salida del Atalanta.

"Uno puede discutir, pero cuando hay una agresión física ya es intolerable. Entonces pedí una reunión con el presidente del club (Antonio Percassi) y le dije que no tenía problemas en continuar, aceptando que me había equivocado: como capitán no me había comportado bien, había sido un mal ejemplo desobedeciendo al técnico. Pero le dije al presidente que yo necesitaba una disculpa de Gasperini", relató.



El ’Papu’ Gómez indicó que, al día siguiente de lo acontecido, le pidió disculpas a Gian Piero Gasperini frente a todo el plantel, pero no recibió las disculpas por parte del entrenador.

"Entonces, ¿cómo había que entenderlo? ¿Lo que había hecho yo estaba mal y lo que había hecho él estaba bien? Ahí empezó todo. Después de unos días le comuniqué al presidente que no quería seguir en Atalanta trabajando con Gasperini. El presidente me comunicó que no me iba a dejar salir, que no me iba a liberar. Comenzó el tira y afloje y los costos fueron para mí: me separaron del plantel y terminé entrenándome solo con la reserva", añadió.

El futbolista argentino dijo que Atalanta lo dejó "tirado" y que se "comportaron mal" con él porque "le cerraron las puertas del fútbol italiano" al rechazar ofertar de los "grandes de Italia".

"Decían que iban a reforzar a un rival directo. Sí llegaban ofertas de Arabia y de Estados Unidos y me querían mandar para ahí, siendo el mejor centrocampista de la Serie A. Raro, se estaban comportando mal. Gracias a Dios apareció el Sevilla, porque yo lo único que quería era seguir compitiendo en un gran nivel para poder estar en la Copa América. Esa era mi obsesión. Por eso esperé y esperé hasta el final, y por suerte apareció el Sevilla", finalizó el ‘Papu’.

