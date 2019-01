Bolivia es la selección sudamericana peor posicionada en el ranking FIFA al ubicarse en el puesto 59. | Fuente: El Universo

La Selección de Bolivia ya está pensando en las Eliminatorias Qatar 2022 y lo primero que quieren la directiva de la FBF con miras a ese proceso es definir al entrenador. Si bien César Farías está actualmente en el cargo, existe la posibilidad de que no siga y lo reemplace un viejo conocido del fútbol peruano, especialmente de Alianza Lima: Gustavo Costas.

Rolando Aramayo, presidente del Comité Ejecutivo de la FBF, dio a conocer en una entrevista con el medio La Razón que Gustavo Costas es una de las alternativas para asumir la dirección técnica de la Selección Boliviana. Las otras opciones son César Farías -actualmente en el cargo-, el venezolano Richard Páez -también con pasado en Alianza Lima- y el boliviano Eduardo Villegas, quien actualmente dirige al San José de Oruro.

La ventaja que tiene Gustavo Costas sobre Páez y Villegas es que en estos momentos no está entrenando a ningún equipo, por lo que en caso de elegirlo la FBF no tendría que pasar por ningún proceso de rescisión de contrato. Sin embargo, el estratega argentino no tiene ningún tipo de experiencia dirigiendo en el fútbol boliviano ni selecciones, cosa que podría jugar en su contra en comparación a las otras opciones.