Jugó en Alianza Lima: exdefensor estuvo preso 30 días y hoy pide trabajo en Twitter | Fuente: Difusión

Seguramente para algunos hinchas de Alianza Lima el nombre de Sebastián Morquio no llegue a significar nada, pero para los hinchas de Huracán, donde este exdefensor uruguayo es ídolo, sí que vale y mucho. Por ello, en Argentina no pasó desapercibido el hecho de que haya estado 30 días en prisión y que también esté buscando trabajo a través de Twitter.

En diálogo con el diario Olé de Argentina, el mismo Sebastián Morquio relató qué fue lo que pasó para que hatya estado preso y recién pueda salir en libertad en los últimos días del año pasado.



"Estuve preso 30 días. Salí el 21 de diciembre. Se dio vuelta la taba, como se dice. Todo lo que venía bien encaminado, siendo intermediario, llevando jugadores a la Argentina y a Chile, todo lo que hacía para mantener a mi familia se dio vuelta en un año muy complicado. Fue por arañón de mi perro. Mi madre estaba comiendo en la cama, el perro se le subió y la arañó. Es un semi pitbull, porque es mezcla, y le arañó la cara. Una vecina me hizo una denuncia con mentiras, y como el perro era mío, pagué las consecuencias. Gracias a Dios al perro no lo sacrificaron porque no la mordió en ningún momento, sólo la arañó y terminé quedando preso. Me separaron hasta de mi mamá, encima soy yo el que la mantengo", señaló el uruguayo.

Finalmente, Sebastián Morquio relató cómo es que son sus días después de esta pesadilla. "Tengo domiciliaria: de 23 a 7 de la mañana tengo que estar en mi casa. Después soy libre. No tengo tobillera ni nada raro, pero como se dice, abracé una causa para estar libre", finalizó.