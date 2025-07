Álvaro Carreras, nuevo jugador del Real Madrid: "Prometo que estaré a un nivel alto por el equipo de mis sueños"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fichaje que llena de ilusión. Álvaro Carreras fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid luego de meses de negociaciones con el Benfica para concretar su traspaso a España por 50 millones de euros, siendo el segundo defensa más caro de la historia del club por detrás de Dean Huijsen (59 millones de euros) e igualado con Éder Militao.

El joven futbolista, de 22 años, aseguró que tiene "muchas ganas" de vestir la camiseta del Real Madrid. "Es un orgullo poder defender este escudo por todo lo que representa, es el mejor club del mundo. Prometo dar todo de mi parte al equipo para seguir creciendo y consiguiendo títulos juntos", defendió.



"Significa todo fichar por el Real Madrid, es cumplir un sueño, volver a la que fue mi casa tres años. Aquí tengo experiencias increíbles. Estoy viviendo un sueño, con muchísimas ganas de afrontar este reto y deseando empezar", expresó el ferrolano a la prensa en la sala de prensa de la ciudad deportiva del club en Valdebebas.

Los términos del acuerdo económico con el Benfica, detallados ante la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), se hicieron oficiales este lunes. Carreras aseguró estar sólo centrado en trabajar para triunfar en el Real Madrid.

"No me baso en eso (en las cantidades económicas). Estoy completamente seguro de lo que soy y puedo dar. No me meto en el tema números, estoy tranquilo. El fútbol de hoy en día mueve todo eso", dijo.

Carreras heredará el número 18 que lucía hasta el final de esta temporada Jesús Vallejo, que jugará a partir del próximo curso en el Albacete. También afirmó que sus ídolos de pequeño fueron los brasileños Roberto Carlos y Marcelo Vieira.



"El trabajo de una temporada no se puede basar en un partido solamente, es verdad que los partidos de Champions he estado a un nivel muy bueno, pero yo creo que durante toda la temporada he estado muy bien y les prometo que estaré a un nivel alto por el equipo de mis sueños", defendió.

Historial

Antes completó con éxito el reconocimiento médico, en el hospital Blua Sanitas de Valdebebas, desde donde se trasladó en coche hacia la Ciudad Deportiva del Real Madrid, un escenario nada desconocido para Carreras: allí vistió la camiseta del conjunto blanco en las campañas 2017/18 y 2018/19 en las categorías de infantil y cadete.

Después se marchó al Manchester United, y tras ser elegido mejor jugador sub-23 del club inglés en la campaña 2020-21, se marchó cedido un año al Preston y, en septiembre de 2023, al Granada, hasta que en enero de 2024 acaba cedido en el Benfica la temporada 2023-24. El club portugués completó su traspaso definitivo el pasado verano.

El joven lateral izquierdo, de Ferrol y 22 años, llega al Real Madrid después de un largo tira y afloja entre el club merengue y el portugués, con el que llegó a disputar el reciente Mundial de Clubes.