América visita a Mazatlán por la jornada 11 del Apertura 2022 de Liga MX. | Fuente: @ClubAmerica

América y Mazatlán chocarán en el estadio El Kraken por la jornada 11 del Apertura 2022 de Liga MX. En este compromiso, que promete ser atractivo, ambos elencos saldrán en buscada un nuevo triunfo en el certamen.

El cuadro de América vive un gran presente futbolístico en el Apertura de Liga MX. El equipo donde milita el medicampista peruano Pedro Aquino, en su última presentación por este mismo torneo venció de visita por la mínima diferencia su similar de Quéretaro y de esa forma alcanzó su quinto triunfo consecutivo.

América vs Mazatlán: horarios en el mundo

Perú: 9:05 p.m

México:9:05 p.m

Colombia: 9:05 p.m



Ecuador: 9:05 p.m



Chile: 10:05 p.m



Bolivia: 10:05 p.m

Venezuela:10:05 p.m



Argentina: 11:05 p.m



Uruguay: 11:05 p.m



Brasil: 11:05 p.m

Además, con dicho resultado favorable, las 'Águilas' se acercaron al liderato de la competencia al situarse en la cuarta casilla. Ahora, en este nuevo tramo, los dirigidos por el técnico Fernando Ortiz desean tentar el primer lugar y para ello necesitan dar el gran golpe de visita frente al conjunto 'cañonero'.

No obstante, para la escuadra 'azulcrema' no será un desafío fácil. Su rival de turno, Mazatlán, que hace cuatro partidos no sabe lo que es perder, a este duelo se presentará con más ansias de obtener una alegría, ya que hace dos fechas que no pasa del empate.

📸 | Por el triunfo en Mazatlán 🦅



CDMX ➡️ Mazatlán #VamosAmérica 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/6P8Ccm7fs9 — Club América (@ClubAmerica) August 25, 2022

¿Cuándo y a qué hora juega América vs. Mazatlán?



América vs. Mazatlán chocarán el viernes 26 de agosto. La contienda está pactada para las 9:05 p.m. (hora peruana y mexicana) y tendrá lugar en el Estadio El Kraken.



¿Dónde y cómo ver EN VIVO el América vs. Mazatlán?



El partido EN DIRECTO será transmitido por Star+ en Sudamérica, en tanto que en México va por ESPN y Azteca 7. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe.





