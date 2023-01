América vs. Querétaro: ¿dónde ver por TV el partido de la Liga MX? | Fuente: América

América vs. Querétaro EN VIVO y EN DIRECTO: se verán las caras este sábado 7 de enero, en el Estadio Azteca. El duelo por la primera fecha del Clausura 2023 de la Liga MX está programado para las 6:00 p.m. (hora peruana).

El duelo entre Club América y Querétaro será transmitido por la señal de ViX+ en el territorio mexicano. No te pierdas ningún detalle del partido en la web de RPP.pe.

Tras su eliminación en semifinales del Apertura 2022, las ‘Águilas’ del América se presentarán el sábado en el estadio Azteca ante los 'Gallos Blancos' del Querétaro.

América se desprendió de dos defensas extranjeros, el español Jorge Meré y el paraguayo Bruno Valdéz, y sus principales fichajes se dieron en el mercado nacional: el portero Luis Malagón (tras la partida de ‘Memo’ Ochoa a Italia) y el zaguero Israel Reyes. El mediocampista peruano Pedro Aquino sigue siendo parte del ‘Nido’.

"Yo, por la forma en que fuimos eliminados el semestre pasado, no he dejado de pensar en qué corregir, en qué mejorar, en qué me equivoqué", dijo el argentino Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas.

Pedro Aquino llegó a América en 2021 tras ser campeón con León | Fuente: América

América vs. Querétaro: horarios del partido en el mundo

Perú: 6:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 6:00 p.m.

España: 00:00 a.m. (08/01)

"Las aspiraciones son siempre las mismas. Acá en una institución tan grande como América salir campeón es el objetivo mayor para el grupo".

Mientras el América comenzará su aventura en el Clausura 2023 de la Liga MX con el objetivo de ir por el título, Querétaro tratará de alejarse pronto de la parte baja de la tabla de cocientes para evitar las multas que recibirán los tres equipos que queden en el fondo al término del torneo.

Los 'Gallos Blancos' ficharon a dos refuerzos argentinos: el mediocampista Manuel Duarte y el delantero Jonathan Torres.

🇧🇼 LLEGAMOS A LA CDMX 🇧🇼



Querétaro está listo para que ruede el balón en el CL23. ¡Vamos juntos! #DePieConQro pic.twitter.com/CpuVBHd8M9 — Gallos Blancos (@Club_Queretaro) January 6, 2023

¿Cuándo y a qué hora juegan América vs. Querétaro?

América vs. Querétaro chocarán en duelo vibrante el sábado 7 de enero. El partido está programado para las 6:00 p.m. (hora peruana / 5:00 p.m. en México). El cotejo por el Clausura 2023 de la Liga MX tendrá lugar en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el América vs. Querétaro?

El compromiso será transmitido en todo el territorio mexicano a través de la señal de ViX. En Estados Unidos se puede ver mediante TUDN y Univision. Todas las incidencias de este partido los encontrarás en la página web de RPP.pe.





