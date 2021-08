Manchester United | Fuente: Manchester United

Gran revuelo ha causado en los últimos días la noticia de que un ex futbolista de Manchester United afronta un proceso judicial por ser presunto integrante de organización criminal y, de ser declarado culpable, afrontaría una pena de diez años en prisión.

Se trata de Anderson, ex futbolista brasilero de 33 años que jugó en el cuadro inglés entre el 2007 y 2015. Como se recuerda, el jugador se retiró de las canchas en el 2020 y, en el último tiempo, viene siendo investigado por por la policía brasilera.

El delito que se le imputa es formar parte de una organización dedicada al robo, el fraude y lavado de dinero. Tanto Anderson como otras siete personas se mantienen bajo sospecha en el caso llamado Operación Cryptoshow relacionado al lavado de grandes cantidades de dinero criptográfico.

En tal sentido, se siguen las pistas de robos de cerca de cinco millones de euros a grandes empresas y desviar el dinero de manera ilegal a traves del mercado de criptomonedas. Es por ese motivo que la policía de Porto Alegre ya registró el departamento del jugador e incautó su computadora.

Palabra de la defensa de Anderson:

Por su parte, el brasilero ha afirmado que intercambia criptomonedas, pero no ilegalmente. "Se está llevando a cabo una investigación y Anderson lo sabe, pero va a demostrar que es una víctima y no un agresor", afirmó julio Cezar Coitinho Junior, abogado del ex futbolista, en diálogo con Globo.

NUESTROS PODCASTS

El Dr. Elmer Huerta nos explica qué ha encontrado la ciencia hasta este momento sobre cuándo es posible y seguro recibir una nueva dosis de la vacuna contra la Covid-19.