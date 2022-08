Antonio Valencia | Fuente: AFP

Desde que Kylian Mbappé se refirió a la diferencia entre las Eliminatorias sudamericanas y europeas, muchos personajes del fútbol mundial se han pronunciado sobre esta polémica y, por su parte, Antonio Valencia, exfutbolista y mundialista con Ecuador, se refirió a las declaraciones del actual

"En Europa van a jugar con Macedonia. Imagínate. Van a jugar con países que no son competitivos. Entonces, son Eliminatorias que no tienen nada que ver con la de Sudamérica. Me gustaría que él pruebe un partido... Jugué en Barranquilla con 42, 45 grados, y después, de venir de jugar en Perú, fui a La Paz. Imagínate. A lo mejor, él no está muy enterado de las Eliminatoria Sudamericanas, pero es bien dura", indicó el exfutbolista de 37 años en diálogo con diario AS.

Por otro lado, Valencia fue consultado sobre la selección de Chile: "Ojalá que hagan un buen proceso como lo hicieron con Vidal, con Alexis, con muchos jugadores más, y que en la otras Eliminatorias Ecuador, Chile y Colombia puedan ir al Mundial".

Kylian Mbappé sobre Eliminatorias sudamericanas:

El delantero francés indicó el último mayo que la complejidad de las Eliminatorias sudamericanas no es la misma que la europeas: "Entonces cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos preparados. Brasil y Argentina no tienen ese nivel en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, por eso en las últimas copas del mundo, si miras, siempre son los europeos los que ganan".