Después de conquistar la Finalissima, la Selección de Argentina tiene como objetivo siguiente afianzar su rendimiento de cara al Mundial Qatar 2022, por lo que este domingo sostendrá un amistoso internacional ante Estonia. De cara a este partido, se confirmó una nueva baja en el plantel de Lionel Scaloni.

Se trata de Ángel Correa, el delantero del Atlético de Madrid. Abandonó este viernes la concentración en Bilbao y no será parte del duelo contra Estonia. El futbolista, que no estuvo en el banco en el triunfo contra Italia en Wembley, viajó a la capital española para someterse a una intervención quirúrgica.

“El jugador Ángel Correa fue desafectado de la gira luego de que los servicios médicos de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid decidieran que el futbolista viaje a Madrid para someterse a una cirugía dermatológica ambulatoria para reparar una lesión subcutánea”, informó la albiceleste en redes sociales.

Según ‘TyC Sports’, a Ángel Correa se le desacomodó una prótesis que le habían puesto en la operación de corazón a la que se sometió en 2014. Ello le provocaba molestias incluso antes de la Finalissima, pero el delantero aguardó para acompañar al plantel de Argentina en el duelo con Italia.

Ángel Correa no enfrentará a Estonia y con él ya son tres las ausencias que tendrá Argentina para enfrentar a Estonia en Pamplona este domingo. El arquero ‘Dibu’ Martínez dejó la concentración para no forzar su rodilla, que lo tenía en duda para la Finalissima, mientras que Leandro Paredes tampoco jugará ya que aún no concreta su proceso de recuperación.

Con miras al Mundial Qatar 2022, Ángel Correa busca ser una de las alternativas de ataque por la que apueste el técnico Lionel Scaloni. Su presencia se debate entre Julián Álvarez y Paulo Dybala.

