Emanuel Mammana, defensor del Zenit de Rusia y de la Selección de Argentina, brindó una entrevista al diario Olé en la que confiesa que intentó suicidarse en más de una oportunidad tras la muerte de su padre y cómo es que sobrellevó aquella pérdida.

"Sentí ganas de largar todo después del fallecimiento de mi viejo, ya había perdido a mi mamá. Pensé en dejar el fútbol, incluso pensé en la locura de suicidarme. Lo quise hacer dos veces. Fue muy difícil, muy difícil. Fueron dos o tres meses que me costaron muchísimo. Pero pese al dolor pude ir saliendo", relató Emmanuel Mammana, quien por ahora se viene recuperando de una lesión en la rodilla.

Emanuel Mammana reconoció en la entrevista que pudo salir del mal momento gracias al apoyo de sus seres queridos y de Rivera Plate, club donde se formó como jugador profesional. "River me ayudó. Me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera. Empecé a cuidarme solo, a pesar de que tengo cuatro hermanos más grandes. Crecí de golpe. Hoy sé que estas lesiones son fuertes pero que no tienen comparación con la muerte de un padre o una madre. En casa no teníamos plata ni para ir a entrenar, ni para comprar alimentos. Por eso gracias a River soy lo que soy", finalizó.

ATENCIÓN. Si estás atravesando algún problema que comprometa tu salud mental puedes llamar a la Línea 113 Salud desde tu celular o teléfono fijo, y está disponible los siete días de la semana y las 24 horas del día para atender estos casos. Aquí te darán apoyo en temas de depresión, sintomas psiquiátricos, problemas sentimentales, estrés, entre otros.