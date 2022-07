Claudio Vivas dando indicaciones a sus jugadores duante el Boca vs Banfield | Fuente: ESPN

El último viernes, Banfield venció 3-0 a Boca Juniors por la jornada 6 de la segunda fase de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Más allá del triunfazo que consiguió el Taladro en la Bombonera, hay algo del que se sigue hablando y es el método que utilizó el técnico Claudio Vivas para darle indicaciones a sus pupilos.

Antes que concluya el primer tiempo del partido el extécnico de Sporting Cristal sorprendió a todos cuando se levantó del banco de suplentes y enseñó un papel a uno de sus pupilos en el que se podía leer: "Juntemos toques". Y sus pupilos le hicieron caso porque al término del primer tiempo Banfield le ganaba 3-0 a Boca Juniors, que no contó con la presencia de Luis Advíncula y Carlos Zambrano.

Al finalizar el partido, Claudio Vivas explicó por qué el uso de papelitos. "La realidad es que a mí me tocó venir en varias veces a la cancha de Boca, la última vez que vine me comí tres. El mensaje no llega. Vos le das una orden a un jugador y no se escucha", indicó.

El aliento del hincha xeneize en la Bombonera no permite que te escuchen: "La hinchada grita todo el partido y bueno, una de las maneras de comunicarse es con señas, gritando y quedándote sin voz, que a veces llega y a veces no, y entonces se me ocurrió que el mensaje llegue con una canchita, escrito lo que necesitábamos en cada momento. Aprovechábamos el ingreso del doctor y el del kinesiólogo, y otras veces se los mostrábamos para que se acercara alguno a leerlo", comentó en TyC Sports al finalizar el partido..

