Diego Maradona y Lionel Messi | Fuente: Twitter selección de Argentina y AFP | Fotógrafo: PATRICIA DE MELO MOREIRA

A pesar de existir grandes nombres en la historia del fútbol mundial, en Argentina la discusión sobre el mejor jugador de todos los tiempos se centra principalmente entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

Sobre este tema se pronunció Eduardo Salvio, el exmediocampista de la selección de Argentina y que fue mundialista en Rusia 2018. En la víspera del duelo donde la 'albiceleste' se medirá a Croacia por la semifinal de Qatar 2022, el 'Toto' consideró al actual capitán de la 'scaloneta' por delante del 'pelusa'.

"En Argentina la opinión sobre si Lionel Messi es el mejor de la historia o si lo es Diego Maradona está un poco dividida; para mí, el mejor es 'Leo' y no tengo duda que, si llega a ganar esta Copa, van a tomarlo definitivamente como el más grande de la historia", dijo en conferencia de prensa el actual futbolista de los Pumas de México.



Lionel Messi en 'modo Maradona'

A pesar de las similitudes entre Lionel Messi y Diego Maradona, los hinchas consideraban había una gran diferencia entre ambos. Mientras Maradona era un líder nato frente a los medios, Messi siempre fue más callado y de perfil bajo. Sin embargo, eso pareciera estar cambiando y en Argentina lo celebran.

"Me gusta verlo enojado a Lionel Messi. Así transmite muchísimo para sus compañeros y para nosotros. Él está en una etapa de madurez y quizás piensa que este es su último Mundial. Lo está dando todo, ya no tolera no ganar y sus compañeros se acoplaron a esa exigencia", señaló Martín Demichelis ex defensor de la selección de Argentina y actual técnico de River Plate.

Lionel Messi celebrando su gol ante la banca de Países Bajos | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Lionel Messi entre la gloria y el retiro

Con 35 años encima, Lionel Messi podría estar jugando su última Copa del Mundo y, aunque ya ganó un título con la selección mayor de Argentina (Copa América 2021), ganar el Mundial sería la consagración perfecta para una carrera llena de logros individuales.

Sobre esto, el técnico de la 'albiceleste' reflexionó para las cámaras de la FIFA y comentó que "esta Selección juega para la gente. Ellos juegan por el honor, no por el dinero. Ojalá podamos darle una alegría a nuestro pueblo", enfatizó Lionel Scaloni ex compañero de Martín Demichelis, quien le mandó un recado a Lionel Messi: "sal campeón del mundo y ven a retirarte a River Plate, que te va a homenajear todo el fútbol argentino", finalizó.

Lionel Messi con la selección de Argentina | Fuente: EFE





