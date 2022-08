Argentinos vs. Union | Fuente: TyC Sports

Luego de tres partidos sin ganar, Argentinos Juniors volvió al triunfo el pasado domingo, con un 2-0 ante Unión de Santa Fe, por la fecha 13 de la Liga Profesional de Argentina. Con ese resultado, escaló a la cuarta posición, al alcanzar los 23 puntos.

Sin embargo, el show no se lo robó Gabriel Ávalos, a pesar de su doblete, sino Gabriel Milito, entrenador del equipo local. Sucede que, ya en el segundo tiempo y con el marcador a su favor, un hincha del 'Bicho' se acercó al borde de la tribuna y empezó a pedirle un cambio. Eso no hubiese llamado la atención, si no fuese porque el DT le preguntó a quién debía meter al campo. Y, contrario a lo que muchos podrían creer, ¡le hizo caso!

"¡Un volante!", le gritó el aficionado. "¿A quién?", le consultó, en más de una ocasión, el 'Mariscal'. Así se vio en las imágenes de TyC Sports, pero, luego, el mismo técnico argentino narró lo sucedido en conferencia de prensa.

"Estamos en democracia, libertad total. Me reclamaba que ponga un volante y le dije que coincidía. El tema era a quién metía. Así todos nos sentimos protagonistas y participamos de esta construcción del juego. No me dio un nombre, un volante me dijo nada más. 'Si, ya sé. Pero a quién'. Esa decisión a veces te lleva uno o dos minutos y la gente quiere todo ya, ya, ya. Pusimos de volante a Nicolás y después del cambio no me gritó más. Así que por ahí le gustó el cambio", contó Gabriel Milito.

Desde la tribuna aportan y Milito escucha 😂@PasoAPaso pic.twitter.com/j7JcDgvnfg — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2022

Más de la Liga Profesional

En otras informaciones, River Plate goleó 4-1 a Newell's Old Boys este sábado 13 de agosto en el Estadio Monumental por la fecha 13 de la Liga Profesional 2022. Con el resultado, River Plate que es dirigido por el director técnico Marcelo Gallardo alcanzó su segunda victoria consecutiva en el certamen local.

Además, Boca Juniors y Racing igualaron 0-0 en el Estadio Presidente Perón. El cuadro xeneize sacó un importante empate con la participación de los futbolistas peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano en todo el partido. La principal polémica de la jornada se vivió en este partido: el defensa nacional salió al campo, para el segundo tiempo, con graves marcas en el rostro.

La periodista Morena Beltrán señaló durante la transmisión del partido en ESPN que el central y Darío Benedetto tuvieron una fuerte discusión que terminó con ambos jugadores llegando a los golpes en el entretiempo. “A mí me dijeron que hubo un cruce con Benedetto yéndose por la manga”, expresó la reportera durante la emisión del juego.