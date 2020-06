Ingresó, generó los goles del rival y fue expulsado: David Luiz analiza retirarse del fútbol | Fuente: EFE | Fotógrafo: LAURENCE GRIFFITHS

David Luiz, defensa del Arsenal, dejó entrever su posible salida del club londinense a final de mes tras el catastrófico encuentro que completó el miércoles contra el Manchester City y acabó con un marcador de 3-0 en contras tras el retorno de la Premier League.

El central brasileño salió mediada la primera parte en sustitución del defensor español Pablo Marí que estaba lesionado y en 25 minutos cometió un error grave en un gol, generó un penal para el Manchester City y fue expulsado por el juez Anthony Taylor.

"No ha sido culpa del equipo, ha sido mi culpa. Hoy el equipo lo ha hecho bien, especialmente cuando se han quedado con diez jugadores. El entrenador es increíble y los jugadores también, solo es mi culpa", dijo David Luiz a la cadena Sky Sports acabado el partido en el Etihad Stadium.

El defensor brasileño de 33 años termina su contrato con el Arsenal a finales de este mes y aún no ha llegado a un acuerdo para ampliarlo.

"He tomado la decisión de jugar. Podría haber tomado otra decisión en los últimos dos meses, pero no lo he hecho. Tengo catorce días más para estar aquí y eso es todo", añadió el defensa.