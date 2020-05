Fracasó en el Arsenal y ahora se confiesa: "He perdido unos seis millones jugando póker" | Fuente: Difusión

Nicklas Bendtner, delantero que tuvo un paso poco afortunado por el Arsenal, confesó en una entrevista para la televisión de Dinamarca que tuvo serios problemas de adicción al póker y las consucuencias económicas que sufrió por este juego de cartas.

"He jugado mucho al póker en mi vida. He jugado contra muchos jugadores profesionales desde que tengo 19 años. Es difícil poner una cantidad de dinero de lo que he perdido, pero estaría alrededor de los seis millones de libras}", comentó el delantero que ahora defiende la camiseta del Copenhague de su país.

El propio Nicklas Bendtner reconcoció que además de los problemas de dinero por su adicción al póker, también vivió una situación que pudo haber sido peor. "No diría que tuviera un problema de juego en absoluto. Siempre he sido capaz de controlarlo. Una noche en Londres las cosas se descontrolaron y pudieron acabar muy mal. A partir de esa noche jugar en partidas con mucho dinero se acabó para mí", finalizó.