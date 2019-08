Arsenal no sabe cuándo podrá contar con Özil y Kolasinac, envueltos en una pelea de pandillas

Özil y Kolasinac en el Arsenal. | Fuente: Twitter

El entrenador del Arsenal, Unai Emery, explicó que no sabe cuándo podrá volver a contar con Mesut Özil y Sead Kolasinac, después de que estos se perdieran la victoria ante el Newcastle United por "motivos de seguridad".



El alemán y el bosnio no entraron en la convocatoria contra el Newcastle por motivos de seguridad y este fin de semana se dio a conocer que dos hombres fueron detenidos por "delitos contra el orden público" en las afueras de la casa de Özil.



Emery dijo, tras vencer al Newcastle por 0-1, que el club está trabajando en estas circunstancias, pero que no sabe cuándo ambos futbolistas estarán de vuelta.

The Sun explica que una pandilla del norte de Londres ha "tomado medidas" para intimidar a los agresores iniciales y que cesen los ataques contra los futbolistas.



El próximo partido del Arsenal es el sábado, contra el Burnley en el Emirates Stadium.



El incidente de Özil y Kolasinac llega semanas después de que unos hombres armados intentaran robarles y el último respondiese enfrentándose a los atacantes y espantándoles