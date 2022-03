Arturo Vidal: "Tengo el sueño de jugar en Flamengo, ojalá sea pronto" | Fuente: Instagram

Coleccionista de títulos en las grandes ligas de Europa como Alemania, Italia y España, siempre como un elemento indispensable en los equipos, Arturo Vidal ve cerca la opción de finalizar su etapa en el ‘Viejo Continente’ para retornar a Sudamérica.

El mediocampista chileno finaliza contrato en junio del 2022 con Inter de Milán y en la actual temporada, bajo las órdenes de Simone Inzaghi, el ‘King Arturo’ no ha tenido el mismo protagonismo que un año atrás cuando fue campeón con Antonio Conte.

Así, desde Italia apuntan que Arturo Vidal estaría buscando ya un nuevo destino para su carrera y fue el mismo chileno que reveló su gusto y deseo por recalar en el Flamengo de Brasil.

"Es un equipo competitivo, el mejor de Sudamérica. A todos los que juegan allá les gustaría estar en Flamengo. Tengo el sueño de jugar allá, no lo puedo negar. Cuando se dé, iré para allá. Ojalá sea pronto, si el entrenador o los dirigentes me quieren, habrá un acercamiento y yo haré todo lo posible para llegar", declaró en entrevista con ‘TNT Sports’.

Arturo Vidal sueña con jugar en Flamengo

Tras romperla en el Colo Colo de Chile, Arturo Vidal emigró en 2007 al Bayer Leverkusen de Alemania. Pasó a la Juventus, volvió a la Bundesliga con el Bayern Munich, pasó dos temporadas en Barcelona y retornó a Italia para ser parte del Inter de Milán. Ahora, ve clara la opción de volver a Sudamérica, aunque teniendo como destino Brasil, donde se puso como reto conquistar la Copa Libertadores.

"El capítulo de Europa se puede cerrar. No sé si es el momento, pero si se da, mi objetivo es muy claro: ganar todo con Flamengo. Pelear la Copa Libertadores es un sueño porque es como la Champions en Europa. Si voy, es para seguir peleando y ser un jugador importante", señaló.

Asimismo, Arturo Vidal manifestó que tras concluir su etapa como futbolista desea convertirse en entrenador y resaltó que su anhelo es dirigir a la Selección de Chile.

"Cuando me retire, voy a ser entrenador de la selección, si Dios quiere. Lo tengo muy presente en mi cabeza. Antes de dirigir a ‘La Roja’, obviamente, quiero dirigir un equipo. Con todo lo vivido en la selección me dan ganas para explicarles a los jugadores las motivaciones y a quién representa uno con esa camiseta, que no es a solo a 10 millones de hinchas, sino a todo un país", finalizó.

