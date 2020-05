Arturo Vidal con Lionel Messi. | Fuente: EFE

En una transmisión en Instagram con su equipo Rodelinho Román, Arturo Vidal afirmó que se encuentra cómodo en Barcelona en medio de los rumores de su posible salida en el próximo mercado de fichajes.

“Estoy muy cómodo y feliz, mejor que nunca. Llegué al club tras mi segunda operación de rodilla, no en las mejores condiciones, pero ahora estoy muy bien. Tengo muy buenos amigos, me llevo bien con todos, especialmente con Leo, Luis, Jordi, Geri... Yo estoy feliz en la ciudad, mis hijos también y a mi madre la veo feliz”, declaró el volante chileno al periodista Mario Velasco.

En otro momento, el 'Rey Arturo' dijo que fue "raro" entrenar en forma individual en Barcelona luego de varias semanas de cuarentena producto de la pandemia de coronavirus.

"Fue muy raro comenzar a entrenar los jugadores por separado, en distintos campos de la Ciutat Esportiva, pero teníamos tantas ganas de pisar el césped y de tocar el balón que lo disfrutamos como un niño pequeño. Ahora con 10 compañeros ya es un poco más normal. Han sido dos meses muy duros en casa, ¡pateaba todo lo que veía!”, agregó.



Vidal le respondió al italiano Giorgio Chiellini, quien dijo que el chileno tenía afición a la bebida durante su etapa en la Juventus. "La gente se queda con lo peor que dijo Chiellini, y no veo bien decir esas cosas, pero también dijo que era un campeón. Me llamó y me explicó. No fue una cosa que no pudiera hacer. Tenía permiso para salir. Soy un ser humano como todos. Y cuando me he equivocado, lo he pagado y me he levantado”, culminó.