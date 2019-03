Aspas anotó doblete en el triunfo de Celta ante Villarreal y acabó llorando como un niño

Iago Aspas delantero del Celta. | Fuente: Twitter BeinSport

Hay momentos emotivos en el fútbol, pero el que protagonizó Iago Aspas seguramente pondrá a más de uno la ‘piel de gallina’. El delantero español de 31 años se emocionó hasta las lágrimas tras marcar dos goles en el triunfo del Celta de Vigo por 3-2 ante Villarreal por la fecha 29 de la Liga de España.

Aspas regresó después de dos meses al fútbol y lo hizo a lo grande. Anotó un doblete y fue la figura del Celta. Después su técnico Fran Escribá decidió cambiarlo al minuto 89 para que sea ovacionado por sus seguidores en el Estadio de Balaídos.

Luego, llegó lo más emotivo que verás el fin de semana. El ex jugador del Liverpool acabó llorando desconsoladamente por su especial reaparición y fue consolado por sus compañeros. ¡Emocionante!

Al término del partido y más calmado, Aspas señaló por qué se emocionó en esta dimensión. "Las lágrimas han sido un poco por todo. Mi familia sabe todo lo que he sufrido en estos tres meses en los que no he podido ayudar a mis compañeros. No nos merecemos esta afición, el recibimiento que nos han hecho después de estar a cuatro puntos del descenso, cómo nos han animado después de ir 0-2 al descanso", aseguró.

Iago Aspas delantero del Celta de Vigo en el banquillo. | Fuente: Celta de Vigo