A tres jornadas del final de LaLiga Santander, con el factor de depender de sí mismo para ser campeón, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, se centra en "mejorar a su equipo" y "olvidarse de los árbitros", porque cuando se juega "bien" y se "gana" no se habla de ellos, mientras insiste en su opinión de que el VAR "es más justo".



Cuando ya aparece una nueva cita del campeonato, en el caso del conjunto rojiblanco contra la Real Sociedad, aún resuena el penalti por la mano de Militao en el partido entre el Real Madrid y el Sevilla del pasado domingo. "Pero siempre ha habido y habrá polémica en un juego tan dinámico como es el fútbol", comenzó el técnico a la primera de las cinco preguntas que circularon en torno a ese hecho.



"Estamos desviando la atención que tenemos que tener los entrenadores en lo que nos preocupa y en la realidad que tenemos nosotros, que es mejorar a nuestro equipo y olvidarnos de los árbitros, porque cuando los equipos juegan bien y los equipos ganan no se habla de los árbitros, y siempre hay polémica dando vuelta, porque es fútbol y la polémica existirá toda la vida", valoró.







Sobre el VAR

"Pero considero que nosotros, como entrenadores, tenemos que ocuparnos de que nuestro equipo juegue mejor. Tenemos 95 o 96 minutos por jugarse, hay un VAR y un árbitro en campo que tienen la toma de decisiones ante las jugadas oportunas y nosotros somos parte de esta situación. No podemos influir en nada, porque tenemos otro lugar. La responsabilidad es para la gente que ocupa ese lugar hoy y hay que respetarla", continuó en la rueda de prensa telemática.



"Como he dicho millones de veces, no ahora, el VAR es más justo con las cosas que en realidad suceden; después, va mejorado, apuntillado mucho más claramente... Puede ser. Pero es más justo, eso seguro, te toque a veces a favor o a veces en contra", expuso Simeone, que insistió en su ocupación: la preparación de su equipo.



"Decido preocuparme en lo que me ocupa. Soy entrenador y tengo que ocuparme de que mi equipo llegue de la mejor manera, de que puedan recuperar los jugadores lo mejor posible del partido anterior... Tenemos que sacar lo mejor de nuestro equipo cuando nos toque jugar y a la hora que nos toque jugar. Entiendo que el opinar y hablar nunca lo hice, ni tampoco lo haré ahora", proclamó después cuando también fue preguntado por el calendario, por el hecho de que el Real Madrid tenga un día menos de descanso que los rojiblancos entre esta jornada -él jugará el jueves- y la siguiente, el domingo.

