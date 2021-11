Diego Simeone | Fuente: AFP

Este miércoles Atlético de Madrid cayó por 2-0 ante Liverpool en Anfield y, tras el encuentro, Diego Simeone, entrenador de los 'colchoneros', se refirió a este resultado y al trámite del partido que no le dejó un buen sabor.

"En el primer tiempo ellos arrancaron bien, nosotros también, tuvimos la de Carrasco, la jugada del córner de Correa que no acertamos en el centro para marcar… viene el primer gol de ellos, la expulsión, a partir de ahí ya es más complejo”, indicó a la prensa tras el encuentro.

En tanto al segundo tiempo, Simeone enfatizó: "El segundo tiempo lo trabajamos, nos sirvió para darnos cuenta de que cuando trabajamos con la concentración más alta, incluso con uno menos, la defensa defiende bien. Esperábamos alguna ocasión que nos metiese en el partido para no salirnos completamente, no apareció, el gol de Suárez que era ‘offside’ por poco".

Asimismo, el 'Cholo' fue consultado sobre qué fue lo que más le gustó del equipo: "El equipo entendió que había que sufrir”. Por último, en tanto a la expulsión de Felipe en el primer tiempo, agregó: "Por lo que comentaba con el árbitro, que creí que le había echado por no hablar con él, me dijo que no, que le había echado porque había un pisotón y entendía que era roja”.

