Diego Simeone: "Voy partido a partido, no voy a cambiar" | Fuente: AFP

Este domingo Atlético de Madrid empató por 1-1 ante Betis y se colocó como único puntero en LaLiga española, pero solo por una unidad más por encima de Real Madrid que el último sábado venció por 2-1 a FC Barcelona.

Tras el encuentro, Diego Simeone, entrenador de los 'colchoneros', se refirió al encuentro: "El primer tiempo fue muy bueno, en los primeros minutos tuvimos pronto el marcador en ventaja. Creo que podíamos haber lastimado más en el segundo tiempo. Al final, un partido de final de temporada, ellos pudieron resolver y nosotros tuvimos también para ganar el partido", declaró el 'Cholo'.

En tanto a lo apretada que está LaLiga en la zona alta y la posibilidad de ser campeón español, Simeone respondió: "No miento y no me gusta la mentira. Voy partido a partido y no voy a cambiar. Me encanta este momento".

Asimismo, elogió es esfuerzo de su equipo, que este domingo sufrió la ausencia de Luis Suárez y Marcos Llorente por acumulación de tarjetas amarillas: "Cuando no aparecen situaciones positivas necesitas que aparezca el corazón. El equipo mostró solidaridad, en la vuelta en las jugadas a la contra, son cosas que van más allá de las piernas, pero estamos en un momento de resistencia. Es algo que me gusta, como pasa en la sociedad en este momento difícil que todos estamos viviendo".

