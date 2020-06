El noble gesto de José María Giménez con su hermana adolescente embarazada | Fuente: Twitter

José María Giménez, defensor del Atlético de Madrid, contó en una entrevista cómo es que casi deja el fútbol cuando era joven debido a los problemas económicos por los que atravesaba su familia. Además, habló sobre una promesa en especial para su hermana menor.

"Cuando yo tenía 17 años, jugaba con el primer equipo pero era del Tercera, no ganaba aún ningún salario, no tenía contrato... Me daba para los billetes del autobús. Mi papá trabajaba, tenía una motito con la que iba a trabajar, mi mamá era ama de casa y mi hermana se quedó embarazada con 14, éramos una familia muy humilde, con pocos ingresos....así que por si había dudas les dije, llorando, a mis padres y hermana: ‘Este niño va a nacer y yo me haré el responsable’, Ese día llamé a mis representantes y les comento la situación, iba a dejar el fútbol porque quería buscar un trabajo para ayudar. Ellos estaban a 500 kilómetros de donde estaba y vinieron en tres horas y media, se sentaron a hablar conmigo, me empezaron a ayudar para que no dejara el fútbol porque era mi pasión. Ese mismo año firmé por el Atletico", contó el zaguero de 25 años.

En otro momento de la charla contó lo agradecido que está con el Atlético de Madrid por haberle dado la oportunidad de ser jugador profesional. "Me dio la chance, si no hubiese sido por que me fichó... Cuando vienen los momentos difícies, me dicen ‘qué mala suerte tienes cuando cometes un error o lesionas’, yo les digo ‘si supieras la buena suerte que tengo’. Lo del fútbol es una circunstancia de trabajo. El fútbol español es muy intenso, muy fuerte”, señaló.