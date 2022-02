José María Giménez es criticado por la hinchada del Atlético de Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Zipi

Atlético de Madrid no la pasa nada bien en LaLiga Santander. Y es que los dirigidos por Diego Simeone están lejos del líder Real Madrid y este miércoles los ánimos subieron de temperatura sobremanera.

Sucede que Atlético de Madrid cayó 1-0 en el Wanda Metropolitano ante el Levante en el marco de la jornada 21 (pendiente) de LaLiga Santander. José María Giménez fue titular y protagonista del partido, aunque no para bien en la casa de todo el pueblo 'colchonero'.

Sucede que en el segundo tiempo, Giménez recibió la pelota -cuando su equipoi ya caía- y recibió algunas pifias de parte de la hinchada del Atlético. Es así que dio un pase y de inmediato mandó a callar a un sector del recinto de este conjunto.

Giménez, en el ojo de la tormenta en Atlético de Madrid

Así fue el momento entre Giménez y los hinchas del Atlético. | Fuente: ESPN

Rápidamente, los fanáticos locales se enfadaron y le empezaron a decir de todo al hábil zaguero central uruguayo.

Posteriormente en rueda de prensa, el 'Cholo' Simeone dijo, sobre el gesto del defensor charrúa, que mandó callar al público en la segunda mitad, que "a la afición no se le puede decir nada".



"No lo vi, pero a la gente no se puede decir nada. Al contrario, todo el partido los sentimos cercanos al equipo, buscando que reaccionase. La realidad es esta. Muchos pensarán que es imposible llegar a la 'Champions', y yo digo que es posible. Las palabras aburren. Hay que demostrarlo con hechos", señaló tras lo hecho por José María Giménez.

Con el resultado, Atlético de Madrid se queda en 39 puntos, a 15 unidades del líder Real Madrid.

En la próxima jornada, los dirigidos por Diego Simeone visitarán al Osasuna para luego recibir al Manchester United por la ida de octavos de final de la Champions League.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.