Guía Tv, Atlético de Madrid vs Athletic Club: link de partido por LaLiga. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSEP LAGO

Atlético de Madrid vs. Athletic Club EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este sábado 18 de septiembre en el Estadio Wanda Metropolitano en el marco de la fecha 5 de LaLiga Santander 2021-22.

El partido entre Atlético de Madrid y el Athletic Club está programado para las 9:15 a.m. hora peruana (4:15 p.m. en España) y lo ves en Sudamérica por las señales de ESPN y Star+. En tierras españolas lo sigues por Movistar LaLiga.

Reencontrado, abroncado e indultado, por ese orden, el pasado miércoles en su reestreno, Antoine Griezmann aún sostiene el desafío de ser lo que fue en el Atlético, con el que recibe al elenco de San Mamés, cuadro vasco incapaz aún de puntuar en ese escenario.



Atlético de Madrid vs. Athletic Club: horarios en el mundo

Perú: 9:15 a.m.

Ecuador: 9:15 a.m.

Colombia: 9:15 a.m.

México: 9:15 a.m.

Argentina: 11:15 a.m.

Chile: 11:15 a.m.

Estados Unidos (Florida): 10:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

Ni en el Vicente Calderón ni en el Wanda Metropolitano, la visita ha ganado a Diego Simeone, al que, sin embargo, no le va tan bien frente a su homólogo Marcelino García: cinco triunfos del argentino y tres del asturiano siempre con el estrecho margen de un gol de distancia. También hubo cuatro empates.



Una advertencia para lo que les aguarda este sábado a Simeone, a su equipo y a Griezmann, al que se espera en el once titular, frente al adversario con el que descubrió todo su potencial en el Atlético en diciembre de 2014, con tres goles y un 1-4 en San Mamés. Le ha marcado cinco tantos y ha dado otros cinco en los diez duelos contra ese oponente con su actual conjunto entre los años 2014 y 2019.



Un lustro para la historia del Atlético, cuando marcó 133 goles en 257 partidos para ser el quinto mejor goleador en los 118 años del club y que apagó él mismo con su fuga al Barcelona. "Esperamos que él se ponga mejor y pueda responder a la gente que lo está criticando", expresó su entrenador.



El internacional francés reapareció en tono gris hace una semana ante el Espanyol, surgió desde el banquillo con detalles de su fútbol el miércoles contra el Oporto y ahora se prepara para recibir al Athletic Club. Tiene un reto pendiente: "Meter un gol aquí en casa. Volver a sentir ese grito de gol de la afición increíble".



Lo necesita el Atlético de Madrid, el campeón de LaLiga, que aún no es lo que pretende ser en este curso. Justo cuando más potencia desprende su plantilla, han surgido dudas, por la primera parte de la última jornada y por el encuentro al completo en la Champions League ante Porto.

Atlético de Madrid vs. Athletic Club: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Kondogbia, De Paul; Correa y Griezmann.

Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Vivian, Íñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.

¿Dónde ver el Atlético de Madrid contra Athletic Club por TV?

Lo ves por las pantallas de ESPN 3, Star+ y Movistar LaLiga. (Con información de EFE)

