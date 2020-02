Atlético de Madrid visita al Valencia por la fecha 24 de LaLiga | Fuente: EFE

Atlético de Madrid vs. Valencia abren la fecha 24 de la Liga Santander. El duelo se jugará en el Camp de Mestalla, a partir de las 3:00 de la tarde (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Todos los detalles de este encuentro lo tendrás en RPP.pe

La apretada y numerosa pugna por la tercera y cuarta posición; la irrupción inminente de los octavos de final de la Liga de Campeones y la insistente irregularidad disparan la presión del Atlético de Madrid y el Valencia, enfrentados este viernes en Mestalla por más que tres puntos y por un lugar ventajoso en una carrera a la Champions que ya no admite ni relajación ni duda, sino mucha más fiabilidad.



El Atlético es cuarto, con 39 puntos; el Valencia es séptimo, con dos menos. Por delante surge el Getafe, tercero con 42, y entre medias se sitúan el Sevilla, quinto con 39, y la Real Sociedad, sexto con 37. Aparentemente inalcanzables Real Madrid y Barcelona en los dos primeros puestos, sólo hay dos plazas libres para la Liga de Campeones del año que viene entre tantos equipos, dentro de una competición estresante.



El margen de error es cada vez más estrecho, también este viernes en Mestalla. Un fortín para el Valencia, que es, junto al Real Madrid y al Barcelona, el único equipo que no conoce la derrota en la Liga como local, con siete victorias en los doce choques que ha disputado allí, además de cinco empates, y un desafío enorme para el Atlético, un visitante cada vez más decepcionante: ha ganado sólo tres de sus once salidas ligueras.



Valencia vs. Atlético de Madrid: alineaciones probables:

Valencia: Domenech; Wass, Gabriel, Diakhaby, Jaume Costa; Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Ferrán; Guedes o Gameiro y Maxi Gómez.



Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Savic, Felipe, Lodi; Llorente, Koke, Thomas, Saúl; Vitolo o Morata y Correa.