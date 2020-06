Atlético de Madrid vs. Valladolid por la fechas 30 de LaLiga | Fuente: Atlético de Madrid

EN VIVO | EN DIRECTO | Atlético de Madrid vs. Valladolid se enfrentan este sábado, 20 de junio, por la fecha 30 de LaLiga. La cita, a puerta cerrada, es en el Wanda Metropolitano, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de TV estará a cargo de ESPN 2, pero todos los detalles lo tendrás en la web de RPP.pe.

Ninguno de los dos ha perdido en la reanudación del campeonato. Ni el conjunto rojiblanco, que empató primero en San Mamés contra el Athletic Club (1-1) y que se reivindicó con una contundencia tan indudable como inesperada con un 0-5 el pasado miércoles en El Sadar frente a Osasuna, ni el blanquivioleta, que venció en Leganés (1-2) e igualó con el Celta (0-0).



En la goleada en Pamplona resurgió Joao Félix, con dos goles, y se consolidó como más que una alternativa a la delantera Marcos Llorente, que en las primeras cinco jugadas en las que intervino marcó un gol y dio dos asistencias. El portugués estará en el once titular; el madrileño tiene opciones, pero en la banda derecha para completar el centro del campo.



La alineación es una incógnita. En ella se intuyen cambios, pero tampoco una rotación masiva. En ese sentido se prevé la vuelta de Kieran Trippier al lateral derecho y de Thomas Partey al medio centro. Quizá también la titularidad de Álvaro Morata por Diego Costa en la delantera, después de la elección por el hispano-brasileño en los dos primeros choques de la reanudación. Son baja por lesión Felipe Monteiro y Sime Vrsaljko. El resto están disponibles para armar el once titular.



Enfrente, el Valladolid no dispone de Sandro, quien sufre una elongación en el cuádriceps que ya le impidió entrar en la convocatoria ante el Celta de Vigo por lo que el técnico, Sergio González, mantendrá de inicio, a priori, a Ünal y a Guardiola.



La plantilla vallisoletana llega a este nuevo compromiso liguero con la firme intención de "sacar algo positivo" ante el Atlético de Madrid, para lo cual, tras el empate sin goles ante el cuadro gallego, ha trabajado en corregir errores defensivos, fruto de faltas de concentración.



Atlético de Madrid vs. Valladolid: alineaciones probables.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi o Hermoso; Correa o Llorente, Thomas, Saúl, Koke; Joao Félix y Morata.



Valladolid: Masip; Moyano o Pedro Porro, Kiko Olivas, Salisu, Raúl Carnero; Rubén Alcaraz, Joaquín, Fede San Emeterio, Óscar Plano; Enes Ünal y Sergi Guardiola.