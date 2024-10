Pep Guardiola: "Si Vinícius Jr. hubiera ganado el Balón de Oro, habría sido más que merecido"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rodri Hernández fue el ganador del Balón de Oro 2024. El mediocampista de la Selección de España y el Manchester City se adjudicó el premio que en la víspera tenía como favorito a Vinícius Jr., lo que generó controversia tras conocerse los resultados.

Quien se mostró feliz por la elección de Rodri fue Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City. “Hace años no nos habríamos imaginado que un jugador pudiera recibir este prestigioso premio. Estamos encantados de formar parte de ello; de compartirlo con Rodri”, dijo el estratega este martes en rueda de prensa.

Pep Guardiola restó importancia a su propia presencia en la ceremonia, como la de Erling Haaland, que tampoco estuvo entre los invitados pese a ser uno de los candidatos, o la del Real Madrid.

“Quieren ir, está bien; no quieren, está bien. Quieren felicitar, está bien: no quieren, está bien. La gente es libre de ir o no ir. Si hay una votación, luego tienes que aceptar el resultado. A veces te gusta, a veces no, pero no importa. Mañana hay otro partido", manifestó.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

¿Vinícius mereció el Balón de Oro?

Pep Guardiola fue consultado respecto a si Vinícius Jr. era el merecedor al Balón de Oro y el técnico del City comparó su caso con el de Erling Haaland en la edición anterior, donde Lionel Messi se quedó con el premio.

“¿Debería haber ganado el balón de oro Erling el pasado curso? Sí. ¿Messi debería haberlo ganado? Sí. ¿Vinícius debería haberlo ganado? Puede ser. Pero esto es lo que pasó. Xavi e Iniesta también lo merecían, pero estuvieron en la época de Cristiano Ronaldo, que era un monstruo, y el padre del monstruo era Leo Messi", indicó.

“Si Vinícius hubiera ganado el Balón de Oro, habría sido más que merecido. Como la temporada pasada con Erling Haaland. Y no ganó. Y él estaba allí, estaba feliz, y felicitó a Leo (Messi) y bueno, vamos a intentar hacerlo la próxima temporada si podemos estar allí otra vez", añadió.

¡Qué noche la de ayer! 😍 pic.twitter.com/I6MWKMhxKg — Manchester City (@ManCityES) October 29, 2024

El crecimiento del fútbol español

Pep Guardiola aprovechó también la distinción a Rodri para señalar que da luz al crecimiento del fútbol español en los últimos años, que tuvo como hecho principal la obtención de la Eurocopa 2024.

“El fútbol español en la última década hizo cosas increíbles, con diferentes entrenadores nacionales, con jugadores increíbles en el pasado, ganando el Mundial, la Eurocopa, y nunca, nunca fueron capaces de ganar el Balón de Oro", finalizó.