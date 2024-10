Entrenador del Inter Miami abre debate sobre el Balón de Oro: "Messi sigue siendo el mejor del mundo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Balón de Oro se acerca y como cada año hay más de un futbolista como favorito, aunque en esta ocasión el que tiene las preferencias es el delantero brasileño Vinicius Junior, que esta semana brilló con tres goles en el triunfo de Real Madrid ante Borussia Dortmund por la Champions League.

En esa línea, en Inter Miami piensan que Lionel Messi sigue siendo el mejor futbolista de la actualidad a tres días de la gala del Balón de Oro.

“Nunca ha sido algo que me llame la atención, porque nunca tuve claro si el premio es al Mejor Jugador del Mundo o al Mejor Jugador del Año, y ahí están las dos diferencias. Probablemente Vinicius Jr. tenga los méritos para ser considerado el Mejor Jugador del Mundo y ganar el Balón de Oro. Sí a mi me preguntas el Mejor Jugador del Mundo en la actualidad voy a decir Leo Messi, me parece que son dos cosas totalmente diferentes”, señaló Gerardo Martino, entrenador de Messi en Inter Miami.

Martino, además, recalcó que Messi continúa siendo el jugador "diferente". “Yo les preguntó a ustedes, ¿cuál es el jugador que recibe la pelota a 25 metros del arco con siete jugadores rivales de frente y vos tenéis la sensación de que va a haber un gol? No hay otro, eso es lo que pasa", concluyó.

Tata Martino considera que Vini Jr. puede tener los méritos para quedarse con el Balón de Oro.



En su mirada, Lionel Messi sigue siendo el mejor del mundo. #InterMiamiCF pic.twitter.com/BeJtyRBX0o — José Armando (@Jarm21) October 24, 2024

¿Cuándo será el Balón de Oro?

La gala de este año se realizará el 28 de octubre en el Teatro del Chatelet, en París. El premio a mejor jugador masculino es el que se lleva la atención mundial. ¿Quién será el sucesor de Lionel Messi?

Los nominados al Balón de Oro 2024

Balón de oro masculino

Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra).

Ruben Días (Manchester City / Portugal).

Phil Foden (Manchester City / Inglaterra).

Federico Valverde (Real Madrid / Uruguay).

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa / Argentina).

Erling Haaland (Manchester City / Noruega).

Nico Wiliams (Athletic Club / España).

Tony Kroos (Real Madrid / Alemania).

Artem Dovbyk (Dnipro, Girona y Roma / Ucrania).

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suiza).

Vinicius Jr. (Real Madrid / Brasil).

Dani Olmo (Leipzig y Barcelona / España).

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Alemania).

Martin Odegaard (Arsenal / Noruega).

Mats Hummels (Borussia Dortmund / Alemania).

Rodri (Manchester City / España).

Harry Kane (Bayern Munich / Inglaterra).

Declan Rice (Arsenal / Inglaterra).

Vitinha (PSG / Portugal).

Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra).

Dani Carvajal (Real Madrid / España).

Lamine Yamal (Barcelona / España).

Bukayo Saka (Arsenal / Inglaterra).

Hakan Çalhanoğlu (Inter Milán / Turquía).

William Saliba (Arsenal / Francia).

Kylian Mbappé (PSG y Real Madrid / Francia).

Ademola Lookman (Atalanta / Nigeria).

Lautaro Martínez (Inter Milán / Argentina).

Antonio Rudiger (Real Madrid / Alemania).

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen / Espanyol).