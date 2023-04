Barcelona perdió 2-1 ante Rayo Vallecano en la fecha 31 de LaLiga Santander | Fuente: EFE | Fotógrafo: Kiko Huesca

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, confesó que la derrota por 2-1 este miércoles ante el Rayo Vallecano fue "merecida", superados en "intensidad" por los madrileños en una oportunidad perdida para acercar más el título de LaLiga Santander.

"Es difícil ganar esta Liga. No nos puede faltar intensidad. Cuesta mucho ganar los puntos. No era normal nuestra puntuación. No nos han dejado estar cómodos. No hemos tenido el control, hemos abusado de pases largos", expresó con fastidio en el estratega en rueda de prensa.

Xavi Hernández lamentó un "mal partido" de su equipo. "La Liga no se acabó. Hemos hecho un mal partido. Parecía que el Rayo se jugaba mucho y nosotros menos. Lo que es importante es la ventaja que tenemos, pero no es excusa. Llevamos 11 puntos de ventaja y quedan 21, pero no nos podemos dormir. No podemos bajar la intensidad ni el ritmo competitivo que habíamos conseguido ante el Atlético de Madrid. Nos han superado, felicitar al Rayo", apuntó el exmedioampista.

Barcelona ha ganado solo 1 de sus últimos cuatro partidos en LaLiga

Barcelona cede puntos en LaLiga

La derrota del Real Madrid contra el Girona en esta jornada no fue aprovechada por los culés para prácticamente sentenciar LaLiga, que es el único torneo en el que se mantienen compitiendo, mientras que la ‘Casa Blanca’ tiene por delante aún la final de la Copa del Rey y las ‘semis’ contra el Manchester City.

"Me enfada que no hemos competido como requería el partido. Hay momentos que estás más espesos, hoy lo hemos estado mucho. Han puesto más intensidad ellos. Nos llevamos una derrota merecida. Por suerte tenemos una ventaja muy buena. Tenemos que pensar en el Betis y en volver a la versión buena que se vio ante el Atlético", apuntó Xavi Hernández.

Derrota de Barcelona ante el Rayo en Madrid

Álvaro García marcó el primer gol del Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas y Fran García aumentó la diferencia tras un gran robo. El descuento llegó por cuenta de Robert Lewandowski, aunque no le alcanzó a Barcelona para sumar.

Los azulgranas registran una victoria y dos empates en sus últimos cuatro partidos de LaLiga, factor que, a pesar de los altibajos, le permiten al Real Madrid tener alguna opción por el certamen.

“Queremos ganar LaLiga. Lo que me enfada es que no hemos competido como requería pero el sábado hay otro partido. Queremos ganar LaLiga y prueba de ello es que tenemos una puntuación espectacular, pero también nos damos cuenta que es difícil ganar en cualquier partido. Nos llevamos una derrota merecida", finalizó Xavi Hernández.





