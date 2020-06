Antoine Griezmann criticado. | Fuente: AFP - Instagram

Barcelona tuvo una actuación irregular en el empate ante Celta en Vigo y la mayoría de sus jugadores fueron criticados, tal como es el caso del delantero francés Antoine Griezmann que atraviesa un bajo nivel tras el reinicio de LaLiga Santander.

El periodista español de El Chiringuito, Cristobal Soria, criticó duramente a Griezmann, a quien lo calificó de "mediocre". "Hoy lo superaron en todas las líneas. En mi opinión, con este Semedo, con este Vidal es difícil ganar la Liga. Este Griezmann que es un mediocre, es tremendamente complicado ganar la competición de LaLiga", señaló.

Soria dijo que Barcelona con Quique Setién no levanta su juego y que ahora el título está más cerca para el Real Madrid. "La Liga quedó muy difícil para el Barcelona. Con el Leganés ya jugó mal el equipo, jugó lento. No me gustó nada y mal. Con Sevilla hizo un gran partido el Barcelona pero ya con el Bilbao saltaron todas las alarmas", sostuvo.

Griezmann no ha anotado en los cinco partidos que ha disputado el Barcelona en la vuelta de LaLiga. Ante el Celta empezó en el banquillo e ingresó al minuto 81 en lugar del delantero uruguayo Luis Suárez que anotó dos goles.

Barcelona sumó 69 puntos y es el líder del campeonato, aunque Real Madrid (68) puede volver a la cima si gana este domingo a Espanyol.