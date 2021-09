Antoine Griezmann volvió al Atlético de Madrid. | Fuente: AFP

El delantero francés Antoine Griezmann, que jugará cedido en el Atlético de Madrid con una opción de compra obligatoria, se despidió del Barcelona este miércoles asegurando que lo dio "todo" por la elástica azulgrana.



"Queridos culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar de vosotros en las gradas", escribió Griezmann, de 30 años, en las redes sociales.



El atacante, que costó al Barcelona 120 millones de euros, jugó en dos temporadas 102 partidos con el club azulgrana y marcó 35 goles, aunque solo consiguió una Copa del Rey.



"(Estoy) orgulloso de haber sido uno de los vuestros", finalizó Griezmann su mensaje de despedida.

De esta manera, el delantero de la Selección de Francia reforzará la zona ofensiva de Atlético de Madrid que está integrada por Ángel Correa, Joao Félix, Luis Suárez y Matheus Cunha.

Griezmann de vuelta a casa

Antoine Griezmann, quien se fue del Atlético de Madrid en 2019 rumbo al Barcelona, realizó el camino inverso para regresar al club 'colchonero', después de una experiencia como azulgrana poco exitosa.

La cesión del campeón del mundo francés forma parte de un movimiento a tres bandas que incluye la cesión de Saúl Níguez al Chelsea, lo que liberó una plaza en el Atlético, club en el que militó Griezmann entre 2014 y 2019.

La cesión de Griezmann es por un año pero con otro año opcional. El acuerdo incluye una obligación de compra al término de la segunda temporada, estimada en 40 millones de euros según los medios españoles.





