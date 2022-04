Lewandowski con Bayern Munich. | Fuente: AFP

Bayern Munich enfrentará este miércoles a Villarreal por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, no es el único tema que interesa al cuadro alemán que ya inició las negociaciones para renovar el contrato de Robert Lewandowski, así lo dio a conocer la prensa española.

Mundo Deportivo publicó que "Bayern quiere renovar a Lewandowski para no perderle gratis", ya que si no llega a un acuerdo el atacante polaco, que cumplirá 34 años en agosto, se iría libre en junio del 2023.

Como se sabe, la prensa española ha informado que Barcelona tiene en agenda a Lewandowski para que sea el '9' del equipo de Xavi Hernández de cara a la temporada 2022-2023.

Se señaló, que Pini Zahavi, agente de Lewandowski, se habría reunido con gente cerca de Barcelona, que está a la espera que el ganador del Premio The Best no llegue a un acuerdo de renovación con 'Lewa'.

Barza desea reforzar su delantera a pesar que cuenta con Ferran Torres, Ansu Fati, Pierre Aubameyan y Adama Trouré, entre otros.

¿Cuándo y a qué hora juegan Villarreal vs. Bayern Munich?

Villarreal vs. Bayern Munich chocarán en partido vibrante este miércoles 6 de abril. La contienda entre ambos equipo está pactada a la 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio La Cerámica.





