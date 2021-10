Ronald Koeman consideró que su equipo demostró "que no es inferior al Real Madrid" | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSEP LAGO

Barcelona ha emitido un comunicado en el que "condena las acciones violentas y de desprecio" sufridas por el técnico neerlandés Ronald Koeman a la salida del Camp Nou tras el clásico, en el que el conjunto azulgrana perdió por 1-2 ante el Real Madrid



"El FC Barcelona condena públicamente las acciones violentas y de desprecio que ha vivido nuestro entrenador a la salida del Camp Nou. El Club tomará las medidas de seguridad y disciplinarias para que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables", publicó la entidad catalana.



Decenas de aficionados insultaron al entrenador Ronald Koeman cuando este abandonaba el coliseo azulgrana acompañado por su mujer. Incluso se abalanzaron y golpearon su vehículo.

Koeman sobre la derrota del Barcelona ante Real Madrid

Ronald Koeman consideró que su equipo demostró "que no es inferior al Real Madrid" a pesar de caer por 1-2 ante los blancos en el Clásico de LaLiga Santander.



"Estuvimos bien en la primera parte, controlamos el partido y tuvimos una oportunidad muy grande de ponernos por delante en el marcador (la que tuvo Dest en el primer tiempo). Pero ha sido al contrario, y en la segunda parte el Madrid ha podido hacer su juego, esperando y defendiendo", analizó Koeman en rueda de prensa.



Así, admitió estar "decepcionado con el resultado", pero no por lo que hizo su equipo. "Es una lástima porque tuvimos las oportunidades para ponernos por delante", insistió.



Además, dijo que "perder un clásico siempre significa más que tres puntos". Pero, según el técnico neerlandés, "no hay tiempo de bajar los brazos, porque el miércoles hay otro partido (ante el Rayo Vallecano)".



"Se puede estar triste hoy, pero a partir de mañana hay que preparar el próximo partido", sentenció.

(Con información de EFE)

🚨 La salida de Koeman del Camp Noupic.twitter.com/huKcfaQ6yG — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) October 24, 2021

