Barcelona derrotó 2-0 al Alavés en su partido más reciente de la Liga Santander. | Fuente: EFE

Después de estar durante mucho tiempo en la punta, parece que ya llegó el tiempo de que el Barcelona se proclame como ganador de la Liga Santander. Tras el triunfo por 2-0 ante Alavés en calidad de visitante, el conjunto culé finalmente podría ser oficialmente el dueño del trofeo de la presente edición del torneo español pero para ello debe ocurrir una cosa.

Lo que debe pasar que eso sucede es simple: una caída del Atlético de Madrid a manos del Valencia. En estos momentos, los dirigidos por Diego Simeone se encuentran con 68 unidades, a doce de las 80 que tiene el Barcelona, y teniendo en cuenta que solo quedan cuatro fechas más por jugar (12 puntos en disputa) las posibilidades de alcanzarlo quedarían extintas.

Por ello, tanto los jugadores del Barcelona como sus hinchas estarán pendientes de este compromiso del Atlético de Madrid. No obstante, de no ocurrir una derrota del conjunto 'colchonero', de todas formas el cuadro dirigido por Ernesto Valverde podría campeonar la Liga Santander sin jugar en caso el mismo equipo madrileño no consiga un resultado positivo en su enfrentamiento contra el Real Valladolid este fin de semana.