Dani Alves fue sancionado con dos fechas de suspensión por su expulsión ante Atlético de Madrid | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSEP LAGO

La tarjeta roja, que se ganó durante el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid por la jornada 23 de LaLiga, trajo sus consecuencias: Dani Alves fue sancionado con dos fechas de suspensión por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El comité de competición dio a conocer este miércoles la sanción, que impedirá al brasileño estar el próximo domingo en el derbi liguero contra el Espanyol y el 20 de febrero contra el Valencia.

Alves fue expulsado en el minuto 69 del encuentro liguero del pasado domingo en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid tras una entrada sobre el belga Yannick Carrasco.

En el acta del encuentro, el árbitro Jesús Gil Manzano señaló que expulsó a Alves por "impactar con sus tacos en el gemelo del adversario sin opciones de jugar el balón".

Aunque acabaron en inferioridad numérica, los azulgranas acabaron llevándose el encuentro 4-2.

Dani Alves se pierde más partidos

Dani Alves no solo se perderá el partido contra Espanyol y Valencia por LaLiga Santander. El lateral derecho no jugará los partidos contra el Napoli por los dieciseisavos de la Europa League. El jugador no fue inscrito en la lista de buena fe.

Incluso, Xavi Hernánez, técnico del Barcelona, comentó lo doloroso que fue tomar esa decisión. "Me siento mal por la decisión", dijo en conferencia de prensa. comentó el entrenador culé.

"Tomara la decisión que tomara me sentiría así. Escogimos a Dani por la posición. Creemos que tenemos el lateral derecho mejor cubierto que la delantera. Es injusto para él", agregó en su momento el DT.

Dani Alves estará habilitado para el próximo domingo 27 de febrero ante Athletic Club en el Camp Nou.

.

NUESTRO PODCAST

Así va la vacunacion a menores en regiones

La esperada vacunación a niños de entre 5 y 11 años empezó en las regiones y el avance, por ahora, es del 10% de los cerca de cuatro millones de menores comprendidos en ese rango etario. En este informe, RPP hace un repaso de cómo va el proceso en el país.