Carles Pérez fue transferido a la Roma en el último periodo de transferencias. | Fuente: AFP

Carles Pérez tenía muchas cosas guardadas sobre el Barcelona. El delantero de 22 años, que recientemente dejó las filas de la entidad blaugrana para unirse a la Roma, señaló que no ha quedado conforme por la manera cómo se manejó su salida dentro del club y aseguró que le quitaron su principal sueño sin motivo alguno. Además, lamentó las pocas oportunidades que tienen los elementos de la cantera.

"Estoy dolido más que nada por las maneras. Soy un chico que lo ha dado por el Barcelona desde pequeño, mi sueño era llegar al primer equipo y ahora me lo quitaron sin razón. Hablan mucho de la cantera, pero al final demuestran lo contrario. Sin embargo, no tengo una mala imagen del equipo. Estoy agradecido y nada más no me gustaron las formas", dijo a Mundo Deportivo.

Carles Pérez había hecho su debut con el primer equipo del Barcelona en la temporada pasada y recién en esta campaña comenzó a sumar minutos de manera frecuente. Sin embargo, en el último periodo de transferencias, le comentaron que ya no iban a contar con él y le recomendaron que vaya buscando un nuevo equipo, por lo que terminó vistiendo la camiseta de la Roma.