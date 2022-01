Barcelona no la pasa bien en la temporada 2021-22. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CESAR MANSO

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que una de las claves de la derrota por 3-2 en San Mamés frente al Athletic Club en los octavos de final de la Copa del Rey fue que el equipo rojiblanco les "superó en intensidad".



"Hay que felicitar al Athletic Club porque ha sido mejor que nosotros. Juegan muy ordenados y si no igualas la intensidad en los duelos, en las segundas jugadas y en la estrategia es complicado", dijo el DT del Barcelona luego de la caída frente a los vascos.

Además, indicó que "es un día difícil de digerir para nosotros con la derrota y los jugadores del Barcelona lesionados".



Barcelona queda fuera de la Copa contra el Athletic

❝Vamos a aprender de los errores❞



Xavi pic.twitter.com/L7JBP3Zk3T — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2022

Sobre estos problemas físicos de algunos de sus futbolistas comentó que "habrá que esperar a mañana" para conocer el alcance de la lesión de Ansu Fati, que tuvo que ser sustituido en la prórroga, y también jugadores que han acabado 'tocados' como Jordi Alba, Gerard Piqué o Pedri.

"Se ha intentado y que sirva para aprender de los errores e intentarlo de nuevo. Hay que recuperar anímicamente a la gente, cambiar la dinámica y seguir siendo valientes porque quedan dos guerras, la Liga y la Europa League", subrayó.



Xavi, por otro lado, no quiso valorar el penal por mano de Jordi Alba que acabó dando la victoria al Athletic Club. "Valoro mi trabajo y el de mi equipo, no del árbitro. No gano nada con valorar la jugada", zanjó el estratega del Barcelona.

Ahora, tras una nueva caída, los culés ponen su mira sobre el Alavés, su rival de este domingo en Mendizorroza por la jornada 22 de LaLiga Santander. (EFE)

