Un preocupado Ernesto Valverde. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JORGE GUERRERO

Barcelona perdió 2-0 ante Granada y sufrió su segunda derrota en la Liga de España de la presente temporada. Por ello, el entrenador Ernesto Valverde lamentó la nueva caída del equipo azulgrana y señaló que se siente responsable por el resultado.



"Me preocupa lo que ha pasado porque fuera de casa no sacamos buenos resultados. Cuando sucede en cuatro partidos ya es un síntoma de que no estamos demasiado bien. No hemos estado bien, de la misma forma que en casa estamos muy bien", dijo Valverde tras el partido en rueda de prensa.

"Dominamos, pero no hacemos buenos partidos, no traducimos ese dominio en situaciones de gol y el rival nos acierta a la primera. Hoy hemos tenido posibilidades de reengancharnos al partido, pero no ha sido posible", añadió Valverde, quien cree que a los suyos les está faltando "contundencia en el último tercio del campo".

"Siempre te haces responsable de lo que ocurre. Los actores son los jugadores, son los que se equivocan y aciertan pero yo me siento responsable de lo que ha ocurrido. Puedes ganar o perder pero cuando pierdes tienes que merecer ganar y hoy no hemos merecido ganar", culminó el técnico del Barcelona.

Barza apenas ha logrado siete puntos de 15 posibles y se ubica en la séptima posición del campeonato español.